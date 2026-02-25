Juventus News
Moviola Juve Galatasaray, l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League: i dettagli
Moviola Moviola Juve Galatasaray, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Juve Galatasaray, valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitroJoao Pinheiro (POR).
MOVIOLA
La moviola di Juventus Galatasaray si concentra su due episodi. Nel primo tempo l’arbitro concede un calcio di rigore al club bianconero per il fallo in scivolata di Torreira su Thuram. La squadra di casa protesta per la mancata ammonizione. Nella ripresa Kelly viene punito con il rosso diretto sanzionato dal Var annullando il secondo giallo, ma restano forti dubbi per la decisione del direttore di gara.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...