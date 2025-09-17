Moviola Juventus Borussia: i giornali d’accordo con Tudor. Rigore netto non concesso ai bianconeri nel primo tempo della sfida di Champions

Una serata di calcio folle e spettacolare, macchiata però da una polemica arbitrale destinata a far discutere a lungo. La Juventus agguanta un pareggio quasi insperato all’Allianz Stadium, recuperando due gol oltre il novantesimo in una partita pirotecnica. Eppure, al triplice fischio, la gioia per la rimonta lascia spazio alla rabbia per un episodio chiave che avrebbe potuto cambiare il corso del match. A dare fuoco alle polveri è stato il tecnico bianconero, Igor Tudor, che in conferenza stampa non ha usato mezzi termini per esprimere la sua frustrazione. «L’arbitro ci ha danneggiati, c’era un rigore per la Juventus nel primo tempo per fallo di mano. Il loro non era rigore», ha tuonato l’allenatore, puntando il dito contro la direzione di gara.

Il giorno dopo, l’analisi della moviola da parte dei principali quotidiani sportivi italiani è unanime e dà piena ragione al tecnico della Juventus. Tutti sono concordi: mancava un rigore solare ai bianconeri. Secondo Tuttosport, l’episodio è inequivocabile. «Anton tocca il pallone con il braccio prima del colpo di testa di Kelly. Rigore netto: il braccio così in alto, in quella posizione, è innaturale. Kelly si appoggia, ma non lo sbilancia e non fa fallo».

Ancora più dura e dettagliata è l’analisi del Corriere dello Sport, che critica aspramente l’operato dell’arbitro francese Letexier, fischietto della finale di Euro 2024. Il quotidiano ricostruisce l’azione e smonta ogni possibile dubbio. «Anton salta, dietro di lui Kelly, il difensore del Borussia ha il braccio destro altissimo e colpisce per primo il pallone, che sbatte su Kelly e a quel punto si concretizza la posizione di fuorigioco di David. Calcio di rigore enorme, come sia sfuggito a Letexier e soprattutto al VAR è un mistero. La spiegazione della leggera trattenuta sulla spalla di Anton non regge per due motivi: 1) l’assistente alza la bandierina e Letexier fa segno chiaramente di aver fischiato offside; 2) se avesse rilevato quello, doveva fischiare punizione».

Anche La Gazzetta dello Sport si unisce al coro, parlando di un chiaro errore che ha penalizzato la Juventus. Un verdetto compatto da parte della stampa, che trasforma una partita emozionante in un caso arbitrale di primo piano.