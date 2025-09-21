Moviola Lazio Roma: Belayane e Guendouzi espulsi nel finale. Cosa è successo nei concitati ultimi minuti del derby della capitale

Un finale di partita incandescente, dove il triplice fischio non è servito a placare gli animi, ma solo a certificare un’inevitabile coda polemica. La tensione, già palpabile dopo l’espulsione di Belahyane all’87’ per una brutta pedata a palla lontana su Koné, è definitivamente esplosa nei minuti di recupero, trasformando il campo in una polveriera.

Il primo episodio cruciale si materializza al quarto minuto di recupero. In un’azione concitata, un tiro di Cataldi si stampa sul palo; poco prima, all’interno dell’area di rigore, si scatena un duello rusticano tra l’attaccante Castellanos e il difensore Mancini. I due si agganciano vistosamente, con l’attaccante che finisce a terra reclamando a gran voce il calcio di rigore per la Lazio. Dalla panchina e in campo scoppiano proteste veementi, ma il direttore di gara, dopo un rapido check, giudica il contatto come reciproco e non meritevole di sanzioni. Una decisione che, di fatto, funge da detonatore per il nervosismo accumulato, lasciando una delle due squadre con la sensazione di aver subito un torto decisivo.

Questa frustrazione repressa esplode un istante dopo il fischio finale. Mentre la partita si conclude ufficialmente, la rabbia no. Mattéo Guendouzi si dirige con impeto verso l’arbitro, manifestando il suo dissenso in maniera plateale ed eccessiva. Le sue proteste, andate ben oltre i limiti consentiti, non lasciano scelta al direttore di gara, che estrae un inevitabile cartellino rosso diretto. Una sanzione pesante, arrivata a gara ormai conclusa, che fotografa perfettamente il clima rovente e la perdita di controllo che hanno caratterizzato gli ultimi istanti di un match infuocato.