Moviola Manchester City Wac, l'episodio chiave del match

Moviola Manchester City Wydad, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Manchester City Wydad, valevole per la prima giornata del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Ramon Abatti Abel.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Il primo cartellino arriva al 16′ per un intervento totalmente scomposto di Mailula, sanzione ineccepibile. La gara è peraltro estremamente corretta, per il fischietto brasiliano ci sono scarse situazioni di intervento. Si va al riposo con quasi equivalenza di falli: 5 per il City, 6 commessi dal Wydad

SECONDO TEMPO

In una ripresa senza alcuna situazione particolare, Lewis viene espulso: rosso diretto a 3 minuti dal termine per un tackle che prende nettamente il pallone, ma sullo slancio il difensore del City va a colpire in faccia Obeng. Il direttore di gara è a due passi, non ha esitazioni. Perfetta parità nei falli: 10 a testa.