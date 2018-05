52′ – Baselli duro su Allan, giallo

Nulla di particolarmente emozionante dal punto di vista arbitrale nel corso di Napoli-Torino, con l’arbitro Daniele Doveri che ha sanzionato con un cartellino giallo il duro intervento di Daniele Baselli su Allan: un’entrata in ritardo sul centrocampista brasiliano, che ha costretto il fischietto della sezione di Roma a ricorrere all’ammonizione.

Moviola Napoli-Torino e Var, gara che si sta giocando in questi istanti allo Stadio San Paolo di Napoli e valida per la 36^ giornata di Serie A 2017/2018. La partita è diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Longo e De Meo. Quarto uomo Aureliano, addetti al Var Gavillucci e Fiorito.

Diciassette fin qui le gare dirette dal fischietto classe 1977: settantanove ammonizioni, due espulsioni (per doppio giallo) e cinque rigori assegnati. Un precedente con il Napoli, la vittoria per 2-1 sul Napoli, prima gara stagionale con il Torino in Serie A mentre in Coppa Italia un incrocio che non ha lasciato un buon ricordo: il ko nel derby con la Juventus e il caos al Var con il gol di Pjanic nato da un fallo su Acquah.