Moviola Palmeiras Al-Ahly, l’episodio chiave del match

Moviola Palmeiras Al-Ahly, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Palmeiras Al-Ahly, valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Anthony Taylor.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Gara equilibratissima nel primo tempo e Taylor è costretto a intervenire in non poche situazioni perché i contrasti non sono pochi. Al minuto 37 l’arbitro non ha alcuna esitazione, Raphael Veiga merita il rosso diretto che in tackle alza la gamba e colpisce il collo del piede di Zizo: il Var richiama l’inglese al monitor e lo induce a tornare indietro sui suoi passi, optando per il giallo, decisione corretta. Ammoniti Fathy dell’Al-Ahly e Giay del Palmeiras nel giro di pochi secondi di un finale di tempo piuttosto acceso.

SECONDO TEMPO

Taylor spiega al pubblico che il gol del Palmeiras è valido perché Gomez è sì in fuorigioco sulla punzione di Moreno, ma non interferisce minimamente sull’azione. All’ora di gioco stop per maltempo, anche se c’è ancora il sole: la richiesta al pubblico è di mettersi al riparo e rientrare successivamente