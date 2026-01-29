Moviola Panathinaikos Roma, l’episodio chiave della partita di Europa League: il racconto

Roma News
L’episodio chiave della moviola del match Panathinaikos Roma, valido per l‘ultima giornata di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Munuera .
MOVIOLA
PRIMO TEMPO – Primo tempo movimentato ad Atene, con l’arbitro Juan Martinez spesso chiamato in causa. L’episodio chiave arriva al 16’: Gianluca Mancini viene espulso dopo revisione al VAR, trasformando il match in salita per la Roma.
Nei primi minuti la gara è intensa ma corretta: al 10’ arriva il primo giallo per Siopis, mentre la Roma sfiora il gol con Tsimikas ed El Aynaoui. Al 14’ Martinez ammonisce Mancini per un intervento duro, ma due minuti dopo il VAR lo richiama: il fallo viene rivalutato e il difensore giallorosso riceve il rosso diretto.
Il Panathinaikos aumenta la pressione e colpisce una traversa con Katris al 38’. La Roma fatica in inferiorità numerica e incassa un altro giallo al 41’ per Ghilardi. Nel recupero El Aynaoui trattiene vistosamente un avversario: fallo evidente.
Il bilancio del primo tempo vede una direzione di gara coerente, con il VAR decisivo nell’episodio più pesante: l’espulsione di Mancini, corretta alla luce delle immagini.
SECONDO TEMPO – La ripresa si apre senza episodi controversi, ma con il Panathinaikos più intraprendente. Al 58’ Taborda firma l’1-0 su un pallone vagante in area: rete regolare. La Roma reagisce e al 80’ trova il pareggio con Ziolkowski, perfetto nel colpo di testa su cross dalla sinistra, anche questo senza irregolarità.
Sul fronte arbitrale, Juan Martinez gestisce una serie di falli evidenti: El Aynaoui (49’), Pellegrini (52’), Ghilardi (62’) e Della Rocca (78’) vengono sanzionati correttamente. Giusto anche il giallo a Pisilli al 70’ per un intervento in ritardo. Nessun episodio da VAR, né situazioni da rigore.
Nel finale il Panathinaikos prova a spingere, ma la Roma si difende con ordine. L’ultima occasione è di Ghilardi all’85’, fermato da un ottimo intervento di Lafont. Nei minuti di recupero non emergono episodi dubbi.
Direzione di gara complessivamente lineare: tanti falli, ma nessuna decisione contestabile e nessun intervento tecnologico necessario.
