Moviola Portogallo Spagna: gli episodi dubbi del match diretto da Taylor

Moviola Portogallo Spagna: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026

La moviola di Portogallo Spagna, con gli episodi dubbi della sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro l’inglese Anthony Taylor.

PRIMO TEMPO

Dubbi su una possibile deviazione di Unai Simon, il corner al Portogallo non viene accordato ed è probabile che sia giusto così. Su un angolo al 10′, CR7 finisce a terra per una trattenuta, timide proteste. Al 20′ pericoloso Cancelo, azione inficiata dalla posizione di fuorigioco di Bruno Fernandes che gli restituisce la palla. Alla pausa di metà tempo si può fare il primo bilancio: gioco fluido, pochissime le interruzioni, finora sono stati fischiati 4 falli, equamente spartiti tra le due nazionali. Gioco fermo al 38′ per Pedro Neto che rimane senza scarpino per un colpo, nessun provvedimento arbitrale. Molto duro da dietro l’intervento di Porro che colpisce di spalle Joao Felix, ci potevano essere gli estremi per un giallo. L’extra-time è conteggiato in 6 minuti. Si va all’intervallo dopo una prima frazione di gioco serena: 11 i falli, nessun cartellino, forse anche qualche omissione da parte di Taylor, che comunque ha in mano il match.

SECONDO TEMPO

Ripresa che inizia con ritmi più alti, sfida che continua a mantenersi in binari di assoluta correttezza. Fischi all’hydration break visto che si gioca con l’aria condizionata, con una temperatura più che accettabile. Taylor prosegue con la sua idea di non estrarre cartellini anche quando una trattenuta di Semedo su Yamal lo meriterebbe. Ferran Torres chiede un mani di Veiga in caduta, non c’è assolutamente. A un minuto dal 90′ Bernardo Silva viene ammonito nonostante sia di fatto il suo primo fallo dato che è appena entrato, Taylor punisce l’irruenza ai danni di Merino. Anche nella ripresa i minuti di recupero sono 6 e proprio in questo tempo arriva subito il vantaggio di Merino. Al 94′ ammonito anche Veiga che interrompe la ripartenza di Yamal. Il gol spagnolo e una sostituzione prolungano il recupero, Ferran Torres prende un cartellino “arancione” su Conceicao. La gara finisce con 22 falli (9 Portogallo, 13 Spagna) e 3 ammoniti, direzione sufficiente da parte di Taylor anche per il comportamento delle due squadre che non ha dato adito a particolari problemi.

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