Il caso Balogun apre un precedente: la FA valuta il ricorso per l’espulsione di Quansah. Cosa sta succedendo

La FA sta valutando il ricorso per l’espulsione di Quansah avvenuta nel match tra Inghilterra e Messico. La situazione

L’Inghilterra festeggia il passaggio del turno ai Mondiali 2026, ma la federazione d’oltremanica è già interamente proiettata su una complessa e delicata questione burocratica. La FA sta infatti esaminando con estrema attenzione tutte le strategie possibili in merito al controverso cartellino rosso sventolato in faccia a Jarrel Quansah. Il promettente difensore inglese, classe 2003, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il rettangolo verde durante l’infuocato scontro valevole per gli ottavi di finale contro il Messico, lasciando i propri compagni a lottare in inferiorità numerica per un’ampia porzione della sfida.

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L’episodio da moviola e l’intervento decisivo del VAR

La dinamica che ha cambiato il volto del match si è consumata precisamente al minuto 54 della ripresa. In seguito a un duro e scomposto scontro di gioco ai danni dell’esterno centramericano Jesús Gallardo, il direttore di gara è stato richiamato dai colleghi della tecnologia a bordo campo per un’improvvisa on-field review.

Dopo un’accurata revisione VAR, l’arbitro ha modificato la propria decisione iniziale, estraendo un’irremovibile espulsione diretta per il centrale di proprietà del Liverpool. Una sanzione pesante che ha costretto la nazionale dei Three Lions a ridisegnare l’intero assetto difensivo per blindare il risultato fino al triplice fischio.

Stoppato per i quarti: salta la Norvegia di Erling Haaland

Allo stato attuale delle cose, l’automatismo del provvedimento disciplinare impone uno stop forzato immediato. Quansah è squalificato per la prossima partita ufficiale in calendario, un appuntamento cruciale in cui i britannici si giocheranno l’accesso alle semifinali contro la sorprendente Norvegia.

Il big match, che metterà la retroguardia inglese di fronte allo spauracchio Erling Haaland, è ufficialmente in programma per sabato 11 luglio alle ore 23:00. L’assenza del centrale classe 2003 priverebbe il commissario tecnico Tuchel di un elemento dotato di grande fisicità e freschezza, caratteristiche indispensabili per arginare il bomber scandinavo.

La strategia della FA e il precedente di Folarin Balogun

Proprio per non lasciare nulla di intentato in un momento così decisivo del torneo, la federazione inglese ha deciso di muoversi per vie legali. Come rivelato da ESPN, i legali della FA stanno valutando il ricorso formale dinanzi alle commissioni competenti.

A spingere la dirigenza inglese verso il reclamo è la recente e clamorosa giurisprudenza creata dalla FIFA sul caso Balogun. La decisione dell’organo internazionale di accogliere le istanze dello statunitense ha aperto uno spiraglio normativo inaspettato: la FA cercherà di sfruttare i medesimi appigli legali per cancellare o ridurre la squalifica di Quansah e metterlo subito a disposizione per la sfida di sabato.