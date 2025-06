Moviola PSG-Inter Miami, l’episodio chiave del match

Moviola PSG-Inter Miami, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match PSG-Inter Miami valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Arbitro Sampaio (BRA)

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Al 10′ il primo piccolo caso è un blocco con manata in faccia su Kvaratskheila da parte di Weigandt, l’arbitro ferma il gioco solo quando vede che l’ex Napoli resta a tera a lungo. Annullato un gol a Fabian Ruiz che tocca il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta ed è nettamente più avanti di tutti. Il primo giallo lo riceve Aviles: entrato da pochissimi secondi va ad atterrare Nuno Mendes. Rischia il cartellino anche Barcola, che va in pressione scomposta su un rinvio di Ustari. Prima della battuta di un corner Kvaratskheila subisce un pestone di Weigandt e si contorce a terra, in una fase di gara resa nervosa dal comportamento polemico d Suarez. Ammonito Weigandt che abbatte Nuno Mendes nell’ennesima proiezione sul lato sinistro.

SECONDO TEMPO

Gara dai ritmi più bassi e dai pochi contrasti nella parte iniziale, il 4-0 stempera decisamente l’agonismo. Ammonito Suarez, che era pure diffidato: come da tradizione, il Pistolero fatica ad accettare le decisioni arbitrali. Gara corretta, il Psg chiude non solo col netto vantaggio, ma anche senza cartellini gialli. Solo 2 i minuti di recupero, quasi un record in questo Mondiale.