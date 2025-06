Moviola Real Madrid Al Hilal, l’episodio chiave del match

Moviola Real Madrid Al Hilal, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Real Madrid Al Hilal, valevole per la prima giornata del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Facundo Raul Tello Figueroa.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Al 13′ Renan Lodi salta in area di rigore e rimane a terra per un contratto con Rodrygo, arbitro ottimamente posizionato vede bene e lascia correre. Un minuto dopo Vinicius salta per evitare Koulibaly e lanciarsi a rete: giallo per simulazione, discutibile. Al 19′ gol annullato a Renan Lodi che è avanti la linea madridista sull’imbucata di Malcom. Al 40′ ingenua trattenuta di Raul Asencio che litiga col pallone: Marcos Leonardo si lascia cadere sentendo il contatto e si guadagna il rigore, concesso senza dubbi dall’arbitro argentino che si trova esattamente sul luogo dell’episodio. Si va al riposo con 10 falli complessivi, 6 del Real, 4 dell’Al Hilal.

SECONDO TEMPO

Al 56′ Milinkovic rischia il giallo per uno sgambetto su Huijsen impegnato in un’incursione in avanti. Tre minuti dopo le parti si invertono, è l’ex Roma a colpire l’ex Lazio. Manata netta in protezione rifilata da Al Qahtani su Fran Garcia, lungo check perché il tutto avviene in area di rigore: Ruben Neves viene subito ammonito per proteste quando l’arbitro viene chiamato dal Var. La decisione di Facundo Tello è: rigore! Ammonito ovviamente il colpevole del fallo, che poi viene “salvato” dalla patrata di Bono sull’esecuzione di Valverde. Polemiche per il lunghissimo recupero: ne vengono assegnati 7 ma se ne giocano 9 e mezzo. Falli spartiti quasi in parità: 9 Real, 10 Al Hilal