Moviola Real Madrid Borussia Dortmund, l’episodio chiave del match

Moviola Real Madrid Borussia Dortmund, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Real Madrid Borussia Dortmund, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Abatti (BRA)

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Già sul 2-0 rischia un po’ Bellingham, in diffida: Abatti lo richiama verbalmente. Ammonito al 38′ Gross su Bellingham: il giocatore del Dortmund si lamenta perché sostiene che a indurre l’arbitro al cartellino sono state le reiterate lamentele dell’inglese. Prima della battuta di un corner spallata di Anton sul labbro di Fran Garcia, nessun provvedimento. Si va all’intervallo con una quota di falli più che normale: 10.

SECONDO TEMPO

Intervento a gamba altssima di Yan Couto su Fran Garcia, un giallo tendente decisamente all’arancione: chiaramente un fallo di frustrazione, c’è anche il check del Var per giudicare la pericolosità. Troppo morbido un contatto al limite su Mbappé per concedere una punizione al Real. All’ultimo minuto di recupero c’è Guirassy verso la porta, rigore provocato da Huijsen che riceve anche il rosso perché non cerca il pallone: grave ingenuità dell’ex Juve, che reclama l’nnocenza perché la sfera la sfiora. Ammonito Mbappé che disturba il rigore.