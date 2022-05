Moviola Salernitana Venezia: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Salernitana Venezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Venezia, valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

5’ RIGORE SALERNITANA – Ceccaroni intercetta con un braccio largo in area. Dopo il check del VAR arriva la decisione di assegnare il rigore

36′ Mazzocchi va via in dribbling, Ceccaroni lo trattiene vistosamente per la maglia rischiando il secondo giallo

89′ Ampadu entra in ritardo su Perotti e becca il secondo giallo in pochi istanti. Venezia in dieci