Moviola e Var Uruguay-Portogallo, gli episodi del match

Moviola e Var Uruguay-Portogallo, le azioni più discusse del secondo ottavo di finale: arbitra Cesar Arturo Ramos

Moviola e Var Uruguay-Portogallo, le azioni più discusse del secondo ottavo di finale in programma oggi, sabato 30 giugno 2018, per il Mondiale 2018 in Russia. Alle 20 è iniziata la sfida tra le due Nazionali che vogliono staccare il biglietto per i quarti di finale. Nel pomeriggio l’Argentina è stata eliminata dalla Francia e Lionel Messi ha dovuto dire addio al sogno di alzare la Coppa del Mondo. Adesso tocca a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo.

Timidi proteste in occasione dell’1-0 realizzato da Edinson Cavani al minuto numero 7: la posizione del Matador è regolarissima e parte addirittura dietro due difensori al momento del cross di Suarez. Questo l’undici dell’Uruguay: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandes, Torreira, Vecino, Bentancur; Suarez, Cavani. Questa, invece, la formazione titolare del Portogallo: Rui Patricio; Ricardo, Pepe, Fonte, Raphael; Bernardo, William, Adrien, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. E’ l’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos il fischietto designato per la sfida tra le due Nazionali, quella allenata dal ct Oscar Tabarez e quella di Santos. L’Uruguay passa subito in vantaggio, il Portogallo deve rimontare: si prospetta una gara a grande intensità tra le due Nazionali.