Moviola Verona Udinese, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Udinese valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Guida.

EPISODIO CHIAVE

30′ – Proteste del Verona che chiede un rigore per una spinta in area di Kamara a Centonze, ma l’arbitro non lo giudica intervento da punire e anzi, fischia un tocco di mano del francese.

62′ – Gol annullato all’Udinese con Pereyra, che nel momento di riceve la palla era in fuorigioco.