Muharemovic: «Sassuolo, ci stiamo accorgendo di essere forti. L’interesse di Inter e Juve fa piacere». Parla il centrale neroverde

La stagione 2025/2026 si preannuncia come quella della consacrazione per Tarik Muharemovic, un’annata che il difensore non ha intenzione di sbagliare. Le sue prestazioni con la maglia del Sassuolo sono tutt’altro che passate inosservate. Il centrale bosniaco, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è diventato un pilastro della difesa neroverde, attirando l’attenzione delle big del nostro campionato e non solo. L’Inter è sulle sue tracce e anche diversi top club esteri lo monitorano con interesse. Nonostante le voci di mercato, il giocatore resta concentrato sul presente, ma non nasconde le sue ambizioni, come ha rivelato in un’intervista esclusiva a Tuttosport.

SALVEZZA COL SASSUOLO

«Dalla B alla A è un altro mondo, serve una differente e superiore assunzione di responsabilità. Se prima qualche volta potevamo gestire, adesso dobbiamo sempre spingere al 110%. Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. Quindi possiamo fare una grande stagione, e per quanto riguarda l’obiettivo diciamo che non si sa mai…»

IL PASSATO ALLA JUVENTUS CON CHIELLINI IDOLO

«Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno. La pensavo così anche alla Juve NG e non cambio un atteggiamento che mi sta facendo maturare bene. La Juventus è stata importante? Tanto. Imparare da campioni del calibro di Chiellini o Bonucci, che si rendevano disponibili a insegnare ai più giovani, non ha prezzo. Chiellini idolo? Sì, è stato un marcatore straordinario. Però sono bosniaco, quindi un altro cui mi sono ispirato è Emir Spahic. A Chiellini ruberei le abilità in marcatura»

CARATTERISTICHE TECNICHE

«Se guardo a postura e movimenti sulle palle ferme, so che posso e voglio migliorare parecchio. Io oggi penso di esprimere una buona tecnica, non ho paura di tenere il pallone tra i piedi e che si tratti di passaggio breve o cross lungo sono piuttosto preciso».

SCHERZI DA SPOGLIATOIO

«Berardi è un punto di riferimento assoluto dentro e fuori dal campo. Ha qualità non ordinarie, e sentendosi profondamente parte del Sassuolo il suo aiuto ai più giovani è costante. Se c’è da scherzare si butta nella mischia, ma in campo è serissimo. Chi fa più scherzi in spogliatoio? Senza dubbio lo stesso Berardi, senza dubbio pure Doig… e ci metto anche Volpato. Il mio scherzo preferito? Beh, in ritiro a me e a Josh (Doig, ndr) non spiacevano i gavettoni: ne abbiamo lavati tanti…»

UOMO MERCATO PER INTER E JUVENTUS

«Mi vogliono l’Inter e mi rivuole la Juventus? Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo».

CHI VINCE LO SCUDETTO?

«Metto alla pari Napoli e Inter»