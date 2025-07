Muller ha deciso: «Voglio ancora giocare a calcio. MLS è un campionato interessante»

Muller ha ormai deciso: «Voglio ancora giocare a calcio. MLS è un campionato interessante». Le sue dichiarazioni

Thomas Müller, storico attaccante e simbolo del Bayern Monaco per oltre un decennio, ha finalmente rotto il silenzio sul proprio futuro professionale. Dopo l’addio al club bavarese, avvenuto al termine della stagione 2024/25, in molti si sono interrogati sulle prossime mosse del 34enne campione del mondo con la Germania nel 2014. E ora Müller conferma: continuerà a giocare a calcio.

In occasione delle riprese di uno spot pubblicitario, il calciatore ha scambiato alcune parole con Jan Mendelin, autore del documentario dedicato al centrocampista Joshua Kimmich, trasmesso sulla rete televisiva tedesca ZDF. Le sue dichiarazioni sono state poi riportate dal quotidiano BILD, che ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulle sue intenzioni.

Secondo quanto riportato, Müller sarebbe vicino a prendere una decisione definitiva entro i prossimi 7-10 giorni. Le ipotesi al vaglio sono due, ma quella più accreditata sembra essere un trasferimento alla Major League Soccer (MLS). Tra le squadre in lizza, spicca il Los Angeles FC, club statunitense affiliato al Bayern Monaco e noto per aver attratto numerose stelle internazionali negli ultimi anni.

L’eventuale arrivo di Müller negli Stati Uniti rappresenterebbe non solo un importante rinforzo tecnico, ma anche un’operazione dal forte impatto mediatico per il calcio americano. L’attaccante tedesco, noto per la sua versatilità, intelligenza tattica e leadership in campo, potrebbe rivestire un ruolo chiave anche fuori dal terreno di gioco, contribuendo alla crescita del movimento calcistico oltreoceano.

Il futuro di Thomas Müller, quindi, resta ancora da definire, ma l’ipotesi MLS è più concreta che mai. Tutti gli occhi sono puntati sulla scelta finale di un campione che ha scritto pagine memorabili nella storia del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Voglio ancora giocare a calcio e per questo ho deciso di continuare a farlo. Continuerò a essere un calciatore. “Amo il palcoscenico calcistico e la pressione di dover dare il massimo. Di conseguenza, cerco di sfruttare questa opportunità finché il mio corpo sarà abbastanza in forma per continuare a farlo ai massimi livelli. Anche se non sarò più in Europa o non giocherò più per la Champions League. »

MLS – «La MLS è un campionato interessante, soprattutto in vista del Mondiale che si svolgerà l’anno prossimo in America»