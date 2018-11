Il Napoli potrebbe piazzare un nuovo colpo dalla Spagna. Iker Muniain, giocatore dell’Athletic Bilbao, potrebbe arrivare in azzurro

Iker Muniain colpo di mercato del Napoli? Il club azzurro potrebbe pescare nuovamente nella Liga spagnola. Dopo i vari affari Callejon, Reina, Fabian Ruiz, il direttore sportivo Giuntoli potrebbe provare a ingaggiare l’esterno d’attacco basco. Il giocatore classe ’92 è un esterno d’attacco di grandi qualità che può agire indistintamente sulla corsia destra e sinistra. Carlo Ancelotti nella prossima stagione potrebbe avere a disposizione un rinforzo importante. Il giocatore fu vicino al trasferimento al Barcellona alcuni anni fa, poi l’affare sfumò.

Iker è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare con l’Athletic Bilbao. Secondo Tuttosport, il Napoli ha già avviato contatti con il padre e agente per acquistarlo a parametro zero a fine stagione. Attenzione dunque ai possibili movimenti nella Liga spagnola per il Napoli. L’ultimo colpo è stato Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, costato 30 milioni, ne vale già 50. Ora il Napoli potrebbe ingaggiare Iker Muniain, quotatissimo alcuni anni fa, a parametro zero. Un colpo importante per De Laurentiis: sono già partiti i primi contatti. La concorrenza non manca ma il Napoli può usare argomenti importanti per convincere il giocatore a firmare.