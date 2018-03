Murgia, colpo al collo: Lazio costretta al cambio contro la Dinamo

Brutto colpo per Murgia durante Lazio-Dinamo Kiev

Simone Inzaghi costretto ad effettuare una sostituzione durante Lazio-Dinamo Kiev per il colpo al collo subito da Murgia. Il centrocampista biancoceleste, autore di una buona partita, è stato rilevato al 74′ da Marco Parolo.

Dopo essersi seduto sul terreno di gioco, Murgia è stato aiutato dallo staff sanitario che lo ha scortato fino alla panchina assicurandosi che il giovane centrocampista non accusasse problemi di sorta. La mezzala di Inzaghi in un primo momento era apparsa anche leggermente stordita. Murgia subito dopo si è allontanato sulle proprie gambe rassicurando i compagni e i sanitari. Per lui si sospetta al massimo un colpo di frusta di lieve entità.