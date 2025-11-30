 Muriel svela: «Percassi? Il presidente mi ha detto: “torna”, ecco cosa gli ho risposto». Le dichiarazioni
Muriel svela: «Percassi? Il presidente mi ha detto: “torna”, ecco cosa gli ho risposto». Le dichiarazioni

1 minuto ago

Muriel si racconta a Sky e svela un aneddoto: «Percassi? Il presidente mi ha detto: “torna”, ecco cosa gli ho risposto»

Luis Muriel è tornato a Bergamo, questa volta non da protagonista in campo ma da tifoso. L’attaccante colombiano, reduce dall’esperienza in MLS con l’Orlando, ha scelto di assistere dal vivo alla sfida tra Atalanta e Fiorentina, due squadre che hanno segnato tappe importanti della sua carriera.

Prima del fischio d’inizio, i tifosi di entrambe le formazioni hanno voluto omaggiare il “doppio ex”, accogliendolo con calore e riconoscenza per i ricordi lasciati in maglia nerazzurra e viola.

Muriel, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita, raccontando le sue emozioni e il legame speciale con le due società.

PAROLE «Il sorriso che ho è per l’emozione di questo momento. È uno dei più belli della mia vita, spero di ricordarmelo per sempre. Ritorno in Italia? A me farebbe tanto piacere, appena ho messo piede qui ho sentito qualcosa di diverso che mi ha fatto ricordare cosa significa questo Paese per me

ANEDDOTO PERCASSI – «Il presidente mi ha detto: “torna”, io gli ho detto: “presidente dipende da lei”. Io ho voglio di tornare, non so cosa può succedere in futuro».

