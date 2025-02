Musah: «Anche in 10 stavamo spingendo e creando occasioni, alla fine ne siamo usciti bene»

Le parole di Yunus Musah, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasferta contro l’Empoli

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan con l’Empoli. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

«La sensazione in campo era che nonostante il rosso stavamo spingendo e creando comunque. Non avevamo la sensazione di essere in difficoltà. Sembrava che stavamo giocando più diretto e l’Empoli ci sembrava più basso. Noi comunque siamo usciti bene e abbiamo spinto tanto. Champions? Purtroppo non ci sarò all’andata per il rosso, spero che la squadra possa fare bene il lavoro e li supporterò fino alla fine».