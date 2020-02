Musso: «Dispiaciuto per il risultato, ma resto ottimista» – VIDEO

Juan Musso ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro l’Hellas Verona. Le parole del portiere dell’Udinese

(-Dal nostro inviato a Udine, Giuseppe D’Amato) Juan Musso ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro l’Hellas Verona. Queste le parole del portiere dell’Udinese.

«Oggi siamo stati bravi, non siamo riusciti ad arrivare tante volte in porta come col Brescia ma mi è piaciuta come prestazione. Tutti volevano la palla per riuscire ad avanzare e questo mi fa tanto piacere, siamo diventati un’altra squadra. La classifica? Dobbiamo guardare a quello che possiamo fare noi, siamo impegnati a migliorare, poi alla fine faremo i conti, non siamo preoccupati»