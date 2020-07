Mutarelli: «La SPAL subisce troppo? Il nostro è un percorso» – VIDEO

Massimo Mutarelli, vice allenatore di Di Biagio alla SPAL, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria – VIDEO

Massimo Mutarelli, vice allenatore di Di Biagio alla SPAL, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Queste le sue parole.

SALVEZZA – «Abbiamo detto da subito che più si va avanti più si rischia di perdere pezzi, per infortuni e stanchezza. Le assenze le abbiamo noi come gli altri, non è un alibi. Mancano ancora tanti punti, partite e scontri diretti: finché la matematica non ci condanna lotteremo».