Nagelsmann: «Lewandowski? Se vuoi andartene non ti comporti così»

Julian Nagelsmann ha parlato delle voci di mercato intorno a Robert Lewandowski: ecco le parole del tecnico del Bayern Monaco

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato delle voci di mercato su Robert Lewandowski in conferenza stampa.

«Ad essere onesti, queste voci non mi preoccupano affatto. Se fossi l’allenatore di un altro top club, chiederei costantemente di Robert. Questo perché segna molto ed è l’attaccante più pericoloso. L’interesse di altri club è del tutto normale. L’unica cosa che mi interessa è come reagisce il giocatore in campo. E Robert è in ottima forma. Parla molto con me e gli altri giocatori in allenamento. Un calciatore che vuole andarsene si comporta diversamente. Ma le voci di mercato fanno parte della vita».