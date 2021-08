Nagelsmann: «Lewandowski via dal Bayern Monaco? Le voci di mercato fanno parte del gioco del calcio. Lui è sereno»

Recenti rumors di calciomercato anche sul futuro di Robert Lewandowski. Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, spegne però le voci in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

«Non mi preoccupa affatto, fa parte del gioco. Se fossi un allenatore di qualche altra piazza, chiamerei sempre anche per capire se fosse possibile. Poi dipende come reagisce il giocatore. Robert è in in ottima forma, parlo molto con lui e lui parla con gli altri. Si sente bene e mette in mostra prestazioni al top in partita e in allenamento. Questo è molto più importante di certe voci che fanno parte del calcio».