Nagelsmann: «Mercato stellare del PSG? Mi chiedo come facciano a sostenere tutte queste spese folli»

Nel corso di un’intervista rilasciata al portale tedesco Kicker, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha commentato così le folli spese del PSG nel corso dell’ultima sessione di mercato. Di seguito le sue parole.

«Non sono un esperto e non riesco sempre a percepire cosa succeda dietro le quinte, ma ogni tanto mi strofino gli occhi per lo stupore. E mi chiedo come faccia. Spero e credo che la UEFA ha interesse a mantenere vivo il senso della competizione. In questo senso, il Bayern, che ha vinto la Champions due anni fa, vuole ancora essere protagonista» ha dichiarato.