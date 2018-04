Nainggolan fa il punto: «La Champions un sogno. Il Mondiale? Molto difficile»

Radja Nainggolan ha parlato a Uefa.com del rush finale di stagione che attende i giallorossi, tra Champions League e Mondiale

La Champions è un sogno. Lo è per tutti i tifosi giallorossi e lo è anche per Radja Nainggolan che ai microfoni della Uefa ha parlato della doppia sfida contro il Liverpool che attende la Roma: «Questa competizione è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato, ora mi manca solo il Mondiale anche se è una cosa difficile. Ci provo, però la Champions è un’altra atmosfera, è un campionato a sé. Sai che si può sempre passare perché sono partite secche. Alla fine è un percorso corto, se si sbaglia lo si paga, però si possono togliere tante soddisfazioni ed è questo quello che possiamo provare a fare adesso».

Ieri sera è rimasto in panchina insieme a De Rossi e Strootman. Preservare gli uomini migliori in vista dei Reds è una scelta oculata da parte di Di Francesco: «Non sono io a giudicare me stesso ma se c’è una cosa che ho sempre dato è il massimo di me stesso per i miei compagni e per la società, e penso che questo sia ripagato anche fuori dal campo perché uno può sbagliare tante cose, una partita, può non essere in giornata, ma l’importante è dare il massimo ed è quello che ho sempre fatto».