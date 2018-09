Radja Nainggolan festeggia il primo gol con l’Inter e la prima vittoria dei nerazzurri in campionato. Le parole del centrocampista dopo il successo di Bologna

Radja Nainggolan sblocca l’Inter: suo il gol del vantaggio nerazzurro sul campo del Bologna che ha spianato la strada per il 3-0 finale. Doppia festa, dunque, per l’ex romanista: prima rete in nerazzurro e prima vittoria in campionato della squadra milanese. Il centrocampista belga, intervenuto dopo la gara, ha dichiarato: «I tre punti erano un’esigenza, oggi abbiamo risposto alla grande dopo le prime due giornate di camponato – le sue parole a Inter TV – E’ normale che una squadra come il Bologna si chiuda contro di noi, puntavano a non perdere ma, dopo avere sbloccato la partita, credo che abbiamo sfruttato bene gli spazi che si sono creati. E’ una vittoria importante, ora abbiamo due settimana di sosta per ricaricare il motore perché poi da settembre il calendario sarà molto impegnativo. Il sorteggio di Champions? La mia recente esperienza nella competizione mi insegna che nessuna squadra è imbattibile: dobbiamo lavorare al massimo e sfidare tutti quanti con le nostre qualità».