Nainggolan: «Infortuni Sanches? Non si possono risolvere...»

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport di vari temi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «De Rossi? Ha giocatori di qualità, è vero che per il momento Daniele non ha ancora affrontato avversari difficili, non posso dire se la Roma sia migliorata a livello di gioco perché non le ho viste le partite. Renato Sanches? Pensavo fosse il miglior acquisto della Roma, poi purtroppo è stato sempre male. Se non s’infortunasse, sarebbe un giocatore di altissimo livello. Ho conosciuto tanti giocatori, alcuni sono più propensi a farsi male e altri no, è una cosa che non si può risolvere. Baldanzi? Giocatore giusto per il futuro non lo so, dico che all’Empoli ha fatto bene e pure in Under 21. A Roma serve personalità, a Empoli lo ha dimostrato, ma giocare a Roma è difficile. È un giocatore di qualità, bisogna vedere con il tempo come andrà».