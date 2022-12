Nainggolan: «Lukaku? Dubito che continuerà a indossare la maglia del Belgio a lungo»

Radja Nainggolan, ex giocatore dell’Inter, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku e del Mondiale del Belgio

Radja Nainggolan, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a La Dernière Heure.

PAROLE – «Un calciatore diventa più suscettibile agli infortuni dall’età di 30 anni. Prima dei trent’anni potevo continuare a correre, ma ora non è più così. Romelu è più esplosivo di me e se non riesce più a giocare su quella forza, non è più il vero Romelu. Dubito che continuerà a indossare la maglia del Belgio a lungo, perché a una certa età pensi anche al tuo corpo».