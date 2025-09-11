Nainggolan: «McTominay? Io nel mio prime ero un’altra cosa… E Hojlund vale Kristović» Le dichiarazioni dell’ex Roma

Ospite del podcast FantaLab, l’ex centrocampista Radja Nainggolan ha offerto i suoi consueti giudizi schietti e diretti su alcuni protagonisti della Serie A, a partire da Scott McTominay del Napoli, recentemente premiato come miglior giocatore della scorsa stagione.

Su Scott McTominay: Infastidito da un paragone con il suo stile di gioco, Nainggolan ha commentato: «Scusami, eh… ma su quel paragone proprio non sono d’accordo. Al mio prime ero un’altra cosa». L’analisi sullo scozzese è proseguita in modo critico: «Lì non giocava perché scarso… non è un palleggiatore e nemmeno è forte tecnicamente. Per il Fantacalcio va bene perché fa gol ma se è per questo in una stagione ne ho fatti 11 e mi sa che lui ancora non c’è arrivato». Ha poi aggiunto: «McTominay è un giocatore perfetto per il gioco di Antonio Conte perché si sa inserire bene. Se è per questo anche Giaccherini lo sapeva fare… lo scozzese non ha le qualità di Vidal, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco, non è un giocatore che ti fa recuperare palla e te la mette da una parte».

Su Moise Kean: Per l’attaccante della Juventus, reduce da una doppietta in Nazionale, il giudizio è stato lapidario: «È sopravvalutato».

Su Rafael Leão: Più articolato il pensiero sulla stella del Milan: «Per me è un giocatore con i colpi dal campione ma li fa vedere troppo poco. Quindi devo dire che sopravvalutato? No. Devo dire che è sottoval’utato? No, perché poi comunque ha tanta qualità. Diciamo che è rimandato: è un giocatore forte… quando vuole risolvere la partita la risolve, solo che la risolve troppo poco per le qualità che ha».

Su Rasmus Højlund: Infine, una bocciatura netta per il nuovo attaccante del Napoli: «Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Kristović, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi gol, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio».