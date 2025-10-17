Nainggolan ancora: «Futuro? Vi svelo cosa farò nei prossimi mesi con il calcio» - Calcio News 24

Nainggolan: nessuna intenzione di fermarsi: «continuo finché mi diverto e sto bene»

Radja Nainggolan non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. L’ex centrocampista di Roma, Cagliari e Inter, oggi in forza al Lokeren in Belgio, ha chiarito la propria volontà di restare in campo finché il fisico e la passione lo sosterranno.

In un’intervista rilasciata a Sudinfo, Nainggolan ha raccontato che smettere di giocare non è nei suoi pensieri al momento. Ha ammesso che smettere gli mancherà, come aveva già avuto modo di sperimentare durante un lungo stop di sette mesi. Tuttavia, ribadisce con fermezza che questa stagione non sarà l’ultima: fintanto che si sentirà all’altezza e proverà piacere nel calciare un pallone, continuerà. Come lui stesso ha detto, l’importante è non perdere divertimento e condizione fisica: «Finché sto bene e mi diverto, continuo».

Guardando al passato con serenità, Nainggolan esprime orgoglio per il percorso professionale che ha compiuto, affermando che rifarebbe tutto da capo senza rimpianti. Nella sua carriera, ha conquistato momenti emozionanti e vissuto esperienze sia in Italia che all’estero, portando sempre la sua personalità e il suo temperamento in ogni squadra in cui ha militato.

Fuori dal campo, Nainggolan ha voluto ricordare che ognuno vive la propria vita come meglio crede, e che non spetta a nessuno giudicare. Il suo obiettivo è sempre stato quello di essere un buon esempio sul terreno di gioco e mostrare una mentalità competitiva, piuttosto che essere al centro di polemiche. «Non sono mai stato interessato a ciò che la gente dice fuori dal campo. L’importante è come ti comporti dentro», ha sottolineato.

Con la maglia del Lokeren, Nainggolan vuole dimostrare che l’età può essere solo un numero se la passione e il corpo reggono. Il suo desiderio è restare protagonista, continuare a sentire l’adrenalina delle partite e lasciare che sia il campo a decretare quanto ancora potrà dare.

In sintesi, Nainggolan invia un messaggio chiaro: non vuole fermarsi finché le condizioni glielo permettono. La sua carriera, già ricca, continua ad arricchirsi con la voglia di giocare, di mettersi in discussione e di rimanere un punto di riferimento per chi lo segue. Il tempo dirà quanto a lungo lo farà, ma per ora il “Ninja” è più vivo che mai nel suo desiderio di calciare per divertirsi.

