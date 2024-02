De Laurentiis: «Sbagliai ad accettare l'anno sabbatico di Spalletti»

Ancora le parole di Aurelio De Laurentiis sulla situazione del Napoli da marzo 2023 in avanti e ciò che è successo con Spalletti

Sempre alla conferenza stampa di stamattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto spiegare un retroscena su quelli che sono stati gli ultimi mesi di Luciano Spalletti.

«Da marzo 2023 la squadra ha avuto un calo. La star allora era Kvaratskhelia che da marzo a novembre non ha più segnato. Un calo così di una star può crearti problemi. C’erano tanti punti di vantaggio allora in campionato, ma sono rimasto deluso dall’eliminazione in Champions League perché pensavo di vincerla. Vincere lo scudetto dopo 33 anni era importantissimo, ma se avessimo vinto anche la Champions mi avrebbe assicurato la partecipazione al Mondiale per Club 2025 che vale 100 milioni di ulteriori investimenti. Durante una premiazione, prima delle partite con il Milan in Champions, dico che Spalletti sarebbe rimasto con noi. Vinciamo 4-0 in campionato, poi perdiamo in Champions all’andata e pareggiamo al ritorno. Il 21 aprile, per tirare su il morale di Spalletti, gli mandai giuridicamente l’esercizio dell’opzione per la stagione successiva. Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio mi annunciasse la volontà di prendersi un anno sabbatico. Il mio errore è stato quello di accettare la sua richiesta per riconoscenza nell’aver riportato lo scudetto dopo 33 anni».