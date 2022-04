Napoli, Bergomi: «Assurdo che al Maradona non si vinca, è diventato un peso»

L’ex difensore italiano Bergomi ha parlato del Napoli e del problema degli azzurri nel vincere al Maradona

Beppe Bergomi, ex difensore italiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della squadra di Luciano Spalletti.

SCUDETTO – «Luciano ha gestito tutto molto bene, forse ha caricato troppo l’ambiente ed il Napoli è andato in difficoltà. Oggi leggevo che anche per Inzaghi ci sono delle critiche sui cambi, così come capita a Luciano. Però nella gestione della partita tra Napoli e Roma chi è entrato a gara in corso non ha dato quel supporto che serviva. Fiorentina e Roma sono in un buon momento, ma il Napoli non avrebbe dovuto sbagliare se avesse voluto vincere lo scudetto. Qualche speranza c’è ancora, ma due squadre davanti sono tante. Ci sono certe partite che pesano più delle altre dove la qualità dei campioni fa la differenza. Il Napoli qualche problemino l’ha avuto, ma non solo gli azzurri. Anche l’Inter e il Milan hanno fatto fatica quando stavano davanti».

PROBLEMA MARADONA – «E’ assurdo il fatto che al Maradona non si vinca, con quel calore dei tifosi. Diventa un valore aggiunto giocare in casa, ma magari per i ragazzi del Napoli ha pesato».