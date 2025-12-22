 Napoli Bologna, Italiano nel post partita: «Il Napoli ha meritato ma noi abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto il massimo»
Napoli Bologna, Italiano nel post partita: «Il Napoli ha meritato ma noi abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto il massimo»

Napoli Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita

Lo stadio stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita è stato teatro della finale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Bologna. La formazione guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Vincenzo Italiano. Le parole a Mediaset del tecnico degli rossoblù:

PAROLE «Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita. Noi abbiamo dato tutto, però dovevamo fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti. Peccato, queste sono partite che rimangono e ti fanno crescere. Mi dispiace per tutti perché secondo potevamo portarla fino alla fine però ripeto, grande prestazione del nostro avversario. Ne usciamo a testa alta perché arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo sugli errori per crescere e migliorare. Abbiamo ancora tante competizioni davanti a noi».

«Abbiamo fatto il massimo, avevamo di fronte la squadra campione d’Italia dello scorso anno, una squadra ricca di elementi fuori categoria. Abbiamo onorato questa competizione e torniamo a casa con un’esperienza importante, un bagaglio che ci dobbiamo portare dietro, perché questo ci servirà per il futuro. Non ho nessun rimpianto perché i ragazzi hanno dato tutto, abbiamo cercato di iniziare più offensivi possibile per cercare di metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti».

