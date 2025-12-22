Napoli-Bologna di Supercoppa Italiana: come vederla in streaming dall’estero

Ci siamo: questa sera si gioca la finale della Supercoppa Italiana 2025-2026. Il match che assegnerà il trofeo sarà Napoli-Bologna: le due squadre, rispettivamente detentrici dello Scudetto e della Coppa Italia, scenderanno in campo a Riyad alle ore 20.

La partita in Italia verrà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Ma per chi vive all’estero non sarà così semplice: i blocchi geografici non consentono di vedere l’evento al di fuori dei confini nazionali. Per fortuna c’è una soluzione per vedere Napoli-Bologna in streaming anche se non si è in Italia. Vediamo come fare.

Napoli-Bologna, finale Supercoppa Italiana: come vederla in streaming dall’estero?

Fuori dai confini italiani, i contenuti della piattaforma Infinity possono risultare non disponibili. Chi si trova all’estero può comunque seguire la partita in streaming senza problemi su tutti i propri dispositivi utilizzando una VPN, come ad esempio NordVPN, disponibile ora con l’offerta di Natale con sconto del 74% e tre mesi gratis. Ecco i prezzi:

Piano Base : a partire da 2,99 euro al mese ;

: a partire da ; Piano Plus : circa 3,89 euro al mese , con strumenti di sicurezza aggiuntivi;

: circa , con strumenti di sicurezza aggiuntivi; Piano Ultimate: circa 6,39 euro al mese, con 1 TB di spazio cloud e una copertura assicurativa Cyber contro truffe e frodi online.

Tutti i piani prevedono la formula “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni, così da poter provare il servizio e richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

In pratica, per vedere il match dall’estero basta:

Attivare un abbonamento NordVPN approfittando dello sconto direttamente sul sito ufficiale; Collegarsi a un server italiano; Accedere a Mediaset Infinity, cercare la diretta e godersi la partita in tempo reale.

L’appuntamento è fissato: questa sera lunedì 22 dicembre alle 20.

Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Per Antonio Conte l’eventuale vittoria sarebbe il secondo trofeo da quando guida il Napoli, mentre Vincenzo Italiano ribadirebbe ancora una volta la sua capacità di condurre le squadre fino alle fasi decisive delle competizioni. La storia dei confronti tra Napoli e Bologna conta 153 incroci complessivi: gli azzurri sono avanti con 61 successi, i rossoblù ne hanno collezionati 49, mentre i pareggi sono 43. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, il regolamento non prevede tempi supplementari: il titolo sarà assegnato direttamente ai rigori.

In casa Napoli resta da valutare la disponibilità dell’ex Beukema, che non si è allenato negli ultimi giorni a causa di un trauma contusivo al piede. Sulla corsia mancina è pronto Spinazzola, favorito visto che Olivera non è al meglio della condizione. In avanti Conte dovrebbe puntare su un tridente composto da David Neres, Højlund e Lang.

Situazione complicata anche per il Bologna: Italiano dovrà fare a meno di Bernardeschi, costretto allo stop dopo la frattura della clavicola rimediata nella semifinale contro l’Inter. Alle spalle dell’attaccante Castro agiranno Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Restano indisponibili anche Freuler e Skorupski, con Ravaglia destinato a difendere la porta.

Ecco le probabili formazioni per la finale di Supercoppa Italiana:

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Højlund, Lang. Allenatore: Conte.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.