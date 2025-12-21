Napoli News
Napoli, che tegola per Conte! Si ferma quel difensore: trauma contusivo al piede. Le sue condizioni
Il Napoli deve fare i conti con un imprevisto dell’ultima ora: Sam Beukema è stato costretto a fermarsi a causa di un trauma contusivo al piede, rimediato durante l’allenamento di sabato. Il difensore non prenderà parte alla seduta prevista per domenica 21 dicembre.
La notizia complica i piani di Antonio Conte, che si avvicina alla finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna con qualche incertezza in più nel reparto arretrato. La sfida è in programma lunedì 22 dicembre e richiederà massima attenzione da parte degli azzurri.
Le condizioni di Beukema saranno monitorate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza per la finale resta in forte dubbio. Un problema che il Napoli sperava di evitare in un momento così delicato della stagione. Lo riporta Di Marzio.
