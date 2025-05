Napoli Cagliari si avvicina: De Laurentiis non ha dubbi! Vuole vietare la trasferta ai tifosi rossoblù! Il motivo

Napoli Cagliari, manca poco alla sfida che può valere lo scudetto: De Laurentiis ormai è sicuro! Vuole vietare la trasferta ai tifosi rossoblù!

Il Napoli si prepara a giocare la partita che vale lo scudetto nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente De Laurentiis avrebbe avanzato alla questura la richiesta di vietare la trasferta ai tifosi ospiti. L’obiettivo sarebbe quello di rispondere alla straordinaria domanda di biglietti da parte dei sostenitori azzurri, ampliando così la disponibilità di tagliandi per la tifoseria di casa e prevenendo possibili criticità legate all’ordine pubblico.

LE ULTIME VERSO NAPOLI CAGLIARI – «La battaglia di De Laurentiis si sposta sul settore ospiti, la vecchia Laterale tra la Posillipo e la Curva A. Il Napoli vorrebbe che il Viminiale vietasse la trasferta ai tifosi del Cagliari (al momento c’è il via libera ai fidelizzati), tanto per i sardi è una partita che non mette in palio nulla, mentre per gli azzurri c’è la storia. Il questore Agricola, fino a ieri sera, ha alzato un muro, sostenuto dal Ministero dell’Interno».