 Napoli, Manna: «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. Lukaku? Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta»
Napoli, Manna: «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. Lukaku? Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta»

8 minuti ago

Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato dichiarazioni significative nel prepartita della sfida contro il Cagliari

Il Napoli torna al Maradona con rinnovata fiducia, reduce dalla preziosa vittoria ottenuta a Roma contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Dopo un periodo complicato, il successo ha restituito entusiasmo all’ambiente azzurro. A fare il punto sulla situazione e sugli obiettivi futuri è stato il direttore sportivo Manna, intervenuto per analizzare il momento della squadra. Ecco le parole a Mediaset:

PAROLE «Sicuramente la squadra è più completa, ci vuole più pazienza. Stanno giocando con continuità, cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito».

LUKAKU «Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma».

OBIETTIVI «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni. Formazione? Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. È un peccato non vedere Marianucci, ma sono tutti giocatori che stanno lavorando bene. Qualche esperimento, ma siamo sicuri di giocare per passare il turno».

