Napoli, chiamata Spalletti-Insigne: «Lorenzo, resta a Napoli!»

Rivelata una telefonata avvenuta tra Spalletti e Insigne. Il tecnico prova a convincere il talento azzurro a restare a Napoli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene rivelato un retroscena degli ultimi giorni in casa Napoli. Stando al quotidiano, Luciano Spalletti avrebbe chiamato Lorenzo Insigne per assicurarsi della sua permanenza in maglia azzurra.

«Non è che hai intenzione di cambiare aria? Resta a Napoli!». Questo il sunto del messaggio di Spalletti, un tentativo di mediazione tra De Laurentiis e lo stesso capitano napoletano.