Le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo il pareggio casalingo rimediato dai partenopei contro il Lecce

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

CLIMA NON FACILE – «Nell’ultimo periodo è stato così, per una stagione non certo positiva. Dovevamo essere bravi a isolarci e fare la nostra gara. L’abbiamo fatto, ma purtroppo anche oggi abbiamo sbagliato tanti gol e preso due legni. E’ arrivato questo pareggio, che non ci porta nulla. Siamo tutti delusi, ma dobbiamo guardare avanti e rialzarci. Ci aspetta una prossima stagione in cui dovremo fare molto meglio».

FISCHI A DI LORENZO – «Non mi sono piaciuti, ma tutto il contesto ha portato a questi fischi. Li meritiamo tutti, non è stato certo lui a fare peggio degli altri. E’ stato il capitano dello scudetto e ha dato tutto come tutti noi, ma non sempre i risultati arrivano. E’ un grande uomo e ritornerà alla grande».

CHIUSURA DI UN CICLO PER ALCUNI COMPAGNI – «Dispiace perdere un giocatore di qualità come Zielinski, un bravissimo ragazzo. Meritava un finale diverso, ma non ci possiamo fare nulla. Gli faccio un grosso in bocca al lupo: grande persona e giocatore fortissimo».

OSIMHEN VI HA DETTO QUALCOSA – «Non ci ha detto nulla, il futuro lo vedremo più avanti».

EUROPEO – «Si stacca qualche giorno, poi si pensa a questa grande avventura. Speriamo di far felici tutti gli italiani».