Napoli, Allegri ritrova due big contro il Frosinone e chiama un Primavera: chi è Milton Pereyra, il classe 2008 pronto al salto in Prima squadra

Napoli, chi è Milton Pereyra: il classe 2008 è stato convocato per il match contro il Frosinone

In vista della sfida di campionato contro il Frosinone, il Napoli guidato da Massimiliano Allegri deve fare i conti con un quadro d’emergenza in infermeria, ma ritrova elementi preziosi e scommette sui propri giovani. Come riportato dal Corriere della Sera, la concomitante assenza degli infortunati Olivera, Vergara e Favasuli ha spinto il tecnico livornese a ricompattare il gruppo aggregando le forze della cantera e gestendo i rientri di David Neres e Sam Beukema:

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“Quanto all’esterno brasiliano, é candidato a partire dal primo minuto, e sarebbe la prima volta da gennaio scorso. Convocato anche Pereyra della Primavera. È il momento per il Napoli di ricompattarsi, di far fronte ai nuovi infortuni (Olivera, Vergara, Favasuli) con il rientro di quelli più antichi, di distribuire forze ed energie”

Chi è Pereyra: il profilo del gioiello della Primavera azzurra

La vera sorpresa nella lista dei convocati azzurri è rappresentata da Milton Pereyra, classe 2008 nato il 13 maggio a Buenos Aires. A soli 17 anni, il giovanissimo attaccante argentino si sta ritagliando uno spazio importante nel vivaio del Napoli grazie a un bagaglio tecnico di alto livello maturato in patria. Pereyra è infatti un prodotto del settore giovanile del Boca Juniors, club nel quale è cresciuto mettendosi in luce nelle selezioni giovanili, arrivando persino a firmare una memorabile doppietta contro il River Plate nel sentitissimo Superclásico.

Dal punto di vista tattico, si tratta di una prima punta moderna di piede destro. Pur non essendo dotato di un’altezza imponente — misura 1 metro e 76 —, il giovane centravanti compensa la mancanza di centimetri con un’eccezionale garra, esplosività e potenza fisica. Non è un semplice uomo d’area: Pereyra sa vedere la porta, ma eccelle anche nel dialogare con i compagni, far salire la squadra e smistare il pallone guidato da una buona tecnica di base e velocità di esecuzione. Un profilo di grande personalità che offre ad Allegri un’alternativa fresca e piena di foga agonistica per il reparto avanzato.

Il ritorno di David Neres e l’apporto di Beukema

Oltre alla promozione del giovane della cantera, il Napoli ritrova garanzie d’esperienza. L’esterno brasiliano David Neres è pronto a riprendersi una maglia da titolare a distanza di mesi dall’ultima apparizione dal 1′ risalente a gennaio, portando dribbling e imprevedibilità alla manovra offensiva. In difesa si rivede anche Sam Beukema, pronto a subentrare a gara in corso per restituire fisicità e struttura alla retroguardia azzurra.