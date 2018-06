Napoli attento! Il Liverpool vuole Leno: inglesi pronti a pagare la clausola

I Reds vogliono sostituire Karius e pensano di pagare la clausola del portiere tedesco che interessa fortemente al Napoli

Handanovic, Leno o Rui Patricio. Uno di questi tre sarà il nuovo portiere del Napoli che prima di intervenire in altri reparti vuole trovare un degno sostituto di Pepe Reina. Con l’Inter sono stati presi i primi contatti per intavolare una trattativa per il portiere sloveno. La base di partenza è 25 milioni, cifra considerata eccessiva dalla dirigenza partenopea che quindi punta fortemente su Rui Patricio (svincolato dallo Sporting Lisbona) e Leno in uscita del Bayern Leverkusen. La trattativa però è complicata. I tedeschi chiedono l’intero pagamento della clausola rescissoria da 28 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis ne offre 17. C’è una notevole distanza tra le parti anche se i tedeschi hanno aperto alla cessione del proprio portiere che è stato lasciato fuori dai convocati della Germani di Joachim Löw.

I Reds, vista la stagione non proprio positiva (eufemismo) di Loris Karius, sono alla ricerca di un estremo difensore di assoluto valore. Occhi puntati su Leno e secondo la Bild, sarebbe proprio la società inglese a pagare l’intera clausola. A riguardo non è stata presa alcuna decisione. Il tecnico Jurgen Klopp dirà nei prossimi giorni o prima del Mondiale se puntare tutto sul portiere tedesco. Il Napoli è avvisato.