Napoli, Daspo per due tifosi dopo la gara con la Juve: l’accaduto

Daspo per due tifosi del Napoli per quanto accaduto prima della gara disputata al Maradona contro la Juve: la ricostruzione

Il Questore di Napoli ha disposto il Daspo della durata di uno e due anni nei confronti di due tifosi azzurri dell’età di 16 e 38 anni dopo quanto accaduto in occasione della partita Napoli Juve, match che si è giocato lo scorso 13 di gennaio.

Uno dei due era stato denunciato per aver lanciato delle uova all’indirizzo del pullman della formazione bianconera, mentre l’altro per per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto, durante i servizi di filtraggio, era stato fermato per possesso di un coltello.