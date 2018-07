L’intervento odierno di De Laurentiis sul calciomercato Napoli. Novità per Arias, si cerca un altro portiere. E Koulibaly…

Ogni giorno da Dimaro il presidente Aurelio De Laurentiis risponde alle domande di calciomercato Napoli attraverso l’appuntamento quotidiano con Radio Kiss Kiss. Anche quest’oggi il patron della società campana ha svelato alcune importanti novità di calciomercato riguardanti i piani del Napoli per le prossime settimane, confermando la chiusura di un affare in particolare. «Arias viene al Napoli, è vero, manca pochissimo, stiamo trattando due calciatori dello stesso ruolo ma l’altro non sarà Sabaly. Come portiere vedremo se puntare su Bardi o Ochoa».

Prosegue e conclude Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: «Su Tonelli ci sono Sampdoria, Bologna e Cagliari. Ancelotti si è innamorato del gruppo, non solamente di Milik, e non fa altro che dirmi e ripetermi di quanto sia un bel gruppo. Il livello della rosa? Le prime indicazioni le avremo con l’amichevole contro il Liverpool. Per concludere posso dire che Koulibaly ha un contratto e per quanto riguarda il rinnovo dobbiamo parlare così come si fa tra amici».