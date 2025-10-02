Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

Napoli, De Laurentiis questa mattina in udienza davanti al GUP di Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

Una giornata importante per il futuro del Napoli e del suo presidente. È fissata per questa mattina, davanti al GUP di Roma, l’udienza preliminare del procedimento che vede Aurelio De Laurentiis indagato per il reato di falso in bilancio. Un’accusa pesante, che si riferisce alla gestione contabile degli anni 2019, 2020 e 2021, e che ora rischia di portare il patron azzurro a processo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i pubblici ministeri hanno formalizzato la loro richiesta di rinvio a giudizio non solo per il presidente, ma anche per la società SSC Napoli come entità giuridica e per l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Al centro dell’indagine ci sono le ormai note “plusvalenze fittizie”, ovvero la presunta sopravvalutazione di alcuni calciatori in operazioni di mercato per abbellire i conti del club. Due, in particolare, sono le operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura. La prima riguarda la complessa compravendita che ha portato Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nell’estate del 2019.

La seconda, ancora più discussa, è l’operazione che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020. Un affare da oltre 70 milioni di euro, finito nel mirino degli inquirenti per l’inserimento di alcune contropartite tecniche (quattro giocatori del vivaio azzurro) valutate complessivamente circa 20 milioni, una cifra ritenuta sproporzionata rispetto al loro reale valore. Ora la palla passa al giudice per l’udienza preliminare, che dovrà decidere se accogliere la richiesta dei pm e mandare a processo De Laurentiis, Chiavelli e il club, oppure prosciogliere gli indagati.