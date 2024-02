Napoli, De Laurentiis: «Zielinski andrà via, su Samardzic...»

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa alla vigilia Napoli-Verona.

ZIELINSKI – «Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L’Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker, Zielinski lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e non può dare mentre per l’altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l’opzione. Il problema è saper scindere, l’investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. Io credo che dal 18 febbraio, finalmente al completo, avremo opportunità per dire che ripartiremo in maniera corposa, senza scuse e disagi. Avremo una rosa per competere a qualunque livello. Ho letto che qualcuno aveva dubitato… che ci fosse una ripicca o un’azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E’ una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata».

SAMARDZIC – «Era sul tavolo… Ma sai quanti giocatori abbiamo messo sul tavolo. Dovete considerare che, oltre al budget, ci sono i problemi di dover comprare e vendere. Il mercato di gennaio non ti permette di comprare chi vuoi. E poi dovete considerare che abbiamo questa grossa problematica del limite degli extracomunitari. Io mi sono battuto, Malagò la pensava come me: cinque anni fa abbiamo lavorato alla possibilità di abolire, in Serie A, la legge Bossi-Fini del 2001. A un certo punto, poiché in federazione l’assocalciatori si è schierata di traverso, non abbiamo portato avanti questa situazione. Quindi anche quando vai a pensare compro quello poi devi ragionare sul fatto che è extracomunitario o no».

