Napoli, Di Lorenzo suona la carica: «Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancor di più. Puntiamo ad alzare la Supercoppa»

Napoli, il capitano degli azzurri Di Lorenzo si racconta: «Vincere resta un’emozione incredibile. Puntiamo ad alzare la Supercoppa»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su diversi temi chiave: dalla finale di Supercoppa alle difficoltà del Napoli nelle gare in trasferta.

PAROLE – «So che Maradona è stato l’unico capitano a vincere due scudetti e una Supercoppa. Lui è inarrivabile in tutto. Però il pensiero di riuscire anche io ad aggiungere una Supercoppa dopo due scudetti e la Coppa Italia ce l’ho. Sarebbe il mio quarto trofeo con il Napoli e spero di riuscirci. Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancor di più»

BOLOGNA – «Affronteremo una squadra che ha entusiasmo e vuole continuare a fare la storia della società dopo aver vinto la Coppa Italia. Sarà una gara difficile. Il Bologna ci ha fatto passare un periodo particolare dopo l’ultima sconfitta. Puntiamo ad alzare la Supercoppa per noi e per i tifosi. Dobbiamo lavorare tanto per evitare questi blackout. Siamo in un periodo di difficoltà numerico, ma la squadra sta reagendo. Il mal di trasferta è un’altra tematica di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. Difficile trovare una spiegazione, non lo sappiamo nemmeno noi»

CONTE – «C’è un lavoro importante dietro, il merito è dell’allenatore. Lui è un grande stratega, prepara benissimo le partite ci mette nella condizione di esprimerci sempre al meglio».

