Napoli, Di Lorenzo sfida tutti: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo»

Napoli, Di Lorenzo avvisa le avversarie: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo»

Alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma domani, a parlare è stato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa accanto al tecnico Antonio Conte. L’appuntamento arriva in un momento delicato della stagione, tra risultati altalenanti e una corsa scudetto ancora tutta da giocare, ma per il gruppo partenopeo rappresenta anche un’occasione di riscatto immediato.

Il leader azzurro ha voluto chiarire subito lo stato d’animo della squadra, respingendo con decisione l’idea di un Napoli in difficoltà dal punto di vista mentale. Di Lorenzo ha sottolineato come il gruppo sia compatto e motivato, pronto a trasformare la sfida contro i rossoneri in un’opportunità per ritrovare entusiasmo e fiducia.

La semifinale di domani, dunque, non sarà soltanto una tappa verso la finale, ma anche un banco di prova per misurare la forza caratteriale degli azzurri e la capacità di reagire alle difficoltà di una stagione fin qui altalenante. Le sue parole:

STATO DELLA SQUADRA – «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Sarà una partita secca e c’è la voglia di giocarcela alla pari e a viso aperto. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Sono partite che possono sembrare una lotteria, ma vogliamo andare in finale nei novanta minuti: questo è l’obiettivo. La squadra è pronta e sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, servirà massima concentrazione».

SUPERCOPPA – «Siamo professionisti e siamo pronti a giocare e ad allenarci sempre. Io mi alleno come poi voglio giocare. A livello mentale è dispendioso affrontare tante gare con pressione, non è solo una questione fisica, ma siamo pronti anche a questo».

RUOLO IN CAMPO – «Dipende dal mister, io sono a disposizione della squadra. Il ruolo è secondario. Nell’ultima gara c’è stata una battuta d’arresto, ma abbiamo grande voglia di giocarci questo trofeo al massimo e lo faremo».

MILAN – «La partita passerà tanto da come ci difenderemo. Se si difende bene poi si attacca meglio. Lavoriamo molto su questo aspetto: dovremo fare una gara giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le nostre qualità nel possesso per arrivare in finale».

