Napoli, elogio della GdS: «Nessuna follia e primo posto. Spalletti uomo in più»

La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale, elogia l’inizio di stagione del Napoli, reduce dal successo per 2-1 sulla Juve

«Il club non ha fatto follie. Gruppo confermato, due ritocchi e un uomo in più: il tecnico Spalletti. De Laurentiis non ha voluto guastare un bilancio che dall’inizio della sua presidenza è stato sempre un modello da prendere come esempio per le altre società. Niente indebitamenti, dunque, e soltanto due operazioni in entrata costate, nell’insieme, 1,4 milioni di euro che è la cifra spesa per ingaggiare lo svincolato, Juan Jesus (1 milioni il suo ingaggio per un anno) e per avere in prestito oneroso (400 mila euro) Zambo Anguissa dal Fulham».